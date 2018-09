Deel dit artikel:













Prinsjesdag: bewoners voelen zich niet gehoord door afvalbeleid West-Friesland Foto: NH Nieuws

HOORN - De stank was deze zomer in sommige tuinen niet te harden in West-Friesland. Door het afvalbeleid worden de bakken in de regio maar eens in de vier weken opgehaald, tot grote ergernis van de bewoners. NH Nieuws vroeg op Prinsjesdag aan Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD) welke maatregelen de landelijke politiek bereid is te nemen.

Mickel Reemer uit Zwaag is een van de bewoners die in de stank van de bakken moet zitten. "Ik wil dus niet in de stank zitten in mijn achtertuin." Hij geeft aan dat veel West-Friezen zich niet gehoord voelen: Tekst gaat door onder de video



Het Tweede Kamerlid Yesilgöz snapt de frustratie van Reemer en zijn buurtgenoten. Regels die mensen of innovatie tegengaan, moeten wat haar betreft dan ook opnieuw moeten worden bekeken: Prinsjesdag

