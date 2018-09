NH Airtime: De Qsuites van Qatar Airways op Schiphol

SCHIPHOL - Met zijn vieren gezellig tafelen of een belangrijke vergadering houden met drie collega's op 10 kilometer hoogte: het kan volgens Qatar Airways allemaal prima in de superdeluxe Qsuites aan boord van hun Boeing 777-300ER. Het toestel wordt nu structureel ingezet op de vluchten tussen Doha en Schiphol.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Sommige maatschappijen, zoals Emirates, Jet Airways en Korean Air bieden een First Class aan in de vliegtuigen die zij inzetten naar Amsterdam. Bij Qatar Airways aan boord van de Boeing 777-300ER ontbreekt zo'n eerste klasse, maar is volgens de maatschappij ook niet nodig met de Qsuites.

Mini-cabine

Wat is er dan zo anders en zo exclusief aan die Qsuites? Door de privacy-panelen tussen de stoelen te laten zakken kan er in de middenrij een mini-cabine gevormd worden waardoor vier reizigers met elkaar kunnen dineren of vergaderen. Aan het raam zit je helemaal alleen en heb je van niemand last. De stoelen kunnen uiteraard helemaal plat.

Beste Business Class

Skytrax, dat luchtvaartmaatschappijen jaarlijks beoordeelt op hun producten, heeft de Qsuites uitgeroepen tot de beste Business Class van 2018. Qatar Airways laat daarmee maatschappijen als Singapore Airlines, Emirates en Etihad achter zich.

NH Airtime is bij veel van die luxe Business Classes gaan kijken. Vergelijk maar zelf en kijk of je zou willen sparen voor zo'n duur plekje aan boord: