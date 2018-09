Tomás Galásek wordt assistent-bondscoach van Tsjechië

PRAAG - Oud-Ajacied Tomás Galásek wordt assistent van Jaroslav Silhavy, de nieuwe bondscoach van Tsjechië. Na de stevige oefennederlaag tegen Rusland (1-5) vertrok Karel Jarolim als bondscoach. Tsjechië verloor bij de start van de Nations League ook al van Oekraïne (1-2).

De inmiddels 45-jarige Galásek speelde van 2000 tot 2006 bij Ajax op het middenveld. De Tsjech was ook enige tijd aanvoerder en dat was hij ook in het Tsjechische elftal waarvoor hij 69 keer uitkwam.

"Het wordt niet makkelijk voor ons", zei Silhavy bij zijn presentatie. "Maar wat is tegenwoordig nog wel makkelijk?" De oud-international vierde als trainer kampioenschappen met Slovan Liberec en Slavia Praag.