Onduidelijkheid over slachtoffers bij ingestorte parkeergarage Wormerveer Foto: NH Nieuws / Jaap Eelman

WORMERVEER - Op dit moment is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen bij de instorting van de parkeergarage boven de DekaMarkt in Wormerveer. Dit meldt de Veiligheidsregio. "Het kan nog wel anderhalf uur duren totdat er uitsluitsel is over eventuele gewonden", aldus een woordvoerder ter plaatse.

De brandweer verwacht wel dat ze elk moment kunnen gaan zoeken in het puin. Er zijn honden aanwezig. De reden dat er op dit moment nog niet wordt gezocht, is omdat er eerst wordt gekeken hoe de hulpdiensten veilig de garage in kunnen.



Lees ook: Stel ontkomt nét aan instorting supermarkt Wormerveer: "Hoop geschreeuw dat we moesten stoppen" Volgens DekaMarkt zouden er geen gewonden zijn. De veiligheidregio meldt op Twitter dat er wel twee omstanders zijn behandeld voor stressklachten.