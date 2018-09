Prinsjesdag! Leden NH Nieuws Panel pessimistisch over eigen financiën

NOORD-HOLLAND - De leden van het NH Nieuws Panel geloven de belofte van het kabinet niet dat iedereen de economische voorspoed gaat merken in de eigen portemonnee.

Het is de eerste Prinsjesdag voor dit kabinet. We onderzochten hoe de leden van het NH Nieuws Panel vinden dat het er financieel voorstaat. 746 deelnemers vulden het onderzoek in.



Hoewel een ruime meerderheid vindt dat het economisch goed gaat met Nederland, heeft een groot deel daar het afgelopen jaar zelf weinig van gemerkt. Maar 15 procent zegt er op vooruit te zijn gegaan, van 43 procent is de financiële positie gelijk gebleven en 41 procent is er zelfs op achteruit gegaan.



Voor de komende twaalf maanden kondigt het kabinet een koopkracht groei voor de meeste Nederlanders aan van 1,5 procent, maar daar kijken de deelnemers van het onderzoek anders tegenaan. 13 procent denk meer te besteden te krijgen, 37 procent verwacht gelijk te blijven en bijna de helft verwacht zelfs minder geld in de portemonnee te krijgen.(tekst gaat verder onder de video)

'Zichtbaar in portemonnee'

Dilan Yesilgöz, Tweede Kamerlid voor de VVD, snapt wel dat de Noord-Hollanders nog niet dolenthousiast zijn. "Mensen gaan het pas echt geloven als ze het zien", zegt de Amsterdamse op z'n Cruijffiaans. "Je wil het merken in je portemonnee." Volgens haar is alles er op gericht dat iedereen er de komende twaalf maanden wel op vooruit gaat. "Je ziet wel vooruitgang, maar als VVD willen we ook dat dat veel zichtbaarder wordt in de portomonnee."



Verantwoording

De ruim 1.900 leden van het NH Nieuws panel zijn afgelopen week bevraagd over hun financiële positie. 746 leden namen deel aan het onderzoek.



De leden van het NH Panel vinden het meest belangrijk dat er door het kabinet wordt geïnvesteerd in zorg, gevolgd door investeren in pensioenen, onderwijs en veiligheid. Het kabinet mag volgens de ruim 700 deelnemers vooral bezuinigen op het verbeteren van het investeringsklimaat voor grote bedrijven (bijvoorbeeld door het afschaffen van de dividendbelasting te schrappen). Bekijk hier alle uitslagen van het NH Nieuws Panel Prinsjesdagonderzoek.