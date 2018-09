Danny Makkelie fluit topper PSV - Ajax

ZEIST - Danny Makkelie is door de KNVB aangewezen als scheidsrechter bij de topper tussen PSV en Ajax, de late wedstrijd op zondagmiddag. FC Groningen tegen AZ staat onder leiding van Pol van Boekel. Ook de scheidsrechters van de Keuken Kampioen Divisie zijn bekend.

FC Groningen - AZ

Bij FC Groningen - AZ moet Pol van Boekel de wedstrijd in goede banen leiden. Hij wordt daarin bijgestaan door Bas van Dongen en Johan Hubers. Joey Kooij is de vierde man en Ingmar Oostrom de VAR.

De wedstrijd in het Hitachi stadion in Groningen begint zondag om 14.30 uur en is live te volgen via onze site, app en op Facebook.

PSV - Ajax

Danny Makkelie is aangewezen voor de topper in eredivisie tussen PSV en Ajax. Hij krijgt langs de lijnen assistentie van Mario Diks en Hessel Steegstra. Allard Lindhout is de vierde official en Bas Nijhuis de VAR.

Het duel in het Philips stadion begint zondag om 16.45 uur.

Keuken Kampioen Divisie vrijdag

Jong PSV - FC Volendam staat onder leiding van Stan Teuben en het thuisduel van Telstar tegen FC Twente wordt gefloten door Serdar Gözübüyük.

Deze twee wedstrijden zijn vrijdagavond live te volgen op de radio in NH Sport.

Jannick van der Laan moet het duel van RKC Waalwijk tegen Jong AZ in goede banen leiden en Go Ahead Eagles tegen Jong Ajax wordt gefloten door Freek van Herk.