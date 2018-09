Prinsjesdag: Geven geluidsschermen inwoners in het Gooi hun nachtrust terug?

NAARDEN - Nachtenlang wakker liggen door de aanleg van meer asfalt: voor omwonenden langs de A27 is het sinds enkele jaren de bittere realiteit. Daar moet snel wat aan gedaan worden, vinden zij. NH Nieuws vroeg op Prinsjesdag aan Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD) welke maatregelen de landelijke politiek bereid is te nemen.

Gek worden zij en haar mede-Naardezen ervan: Loekie Verweij wordt elke nacht rond 4.00 uur wakker van de langsdenderende vrachtwagens. Ook fijn in de tuin zitten, is er niet meer bij, terwijl de oplossing in de ogen van omwonenden simpel is:

Tekst loopt door onder de video



Yesilgöz erkent de zorgen, maar kent het gebied niet. Het Tweede Kamerlid vindt dat bewoners weer moeten kunnen gaan genieten van hun leefomgeving:

Prinsjesdag

