Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Prinsjesdag Peiling: 'Iedereen gaat er op vooruit' Geloof jij dat? Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - Iedereen gaat er op vooruit. Dat is op deze Prinsjesdag de boodschap van het kabinet. We voelen straks allemaal de ecomische voorspoed in de portemonee. Geloof jij die belofte?

Meer koopkracht

Volgens het kabinet gaat onze koopkracht volgend jaar omhoog. Vooral werkenden krijgen meer te besteden. wie een modaal inkomen heeft gaat er 1.7 procent op vooruit. Mensen met een uitkering gaan er 0.9 procent op vooruit en gepensioneerden 1,5 procent Ongeloof

Naar goed gebruik lekten deze cijfers enige dagen voor Prinsjesdag al uit. Ze worden niet door iedereen geloofd. Louis Hofman uit Amsterdam stuurde ons een ingezonden brief: Op Prinsjesdag horen we weer de sprookjes die meneer Rutte ons al jaren vertelt maar nu voorgelezen door onze Koning. Dat het o zo goed gaat met de economie etc etc. Voor mij als oudere burger van 75 jaar is het een raadsel dat velen nog in deze sprookjes blijven geloven. De huren vliegen de pan uit, mijn pensioen heb ik al 10 jaar niks bij gekregen, de zorgpremie wordt weer flink verhoogt, de voedselprijzen in de supermarkt schieten omhoog en ga zo maar door. Ook komt men er blijkbaar achter nu achter dat een groot deel van de maatschappij niet deelt in de euforie em dat de tweespalt tussen rijk en arm groter en groter wordt. Ik raad dus iedereen aan de sprookjes die weer verkondigd gaan worden met een flinke korrel zout te nemen. Ik wens iedereen veel sterkte de komende tijd. Louis Hofman, Amsterdam Wat denk jij?

Geloof jij de koopkrachtstijging die het kabinet belooft of denk je net als Louis dat daar in de praktijk weinig van terecht zal komen? Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.