Nelly Frijda: van musicalster tot 'Ma Flodder'

AMSTERDAM - De meeste mensen kennen Nelly Frijda in de rol van 'Ma Flodder', maar ze heeft zoveel meer gedaan dan dat. Ooit begon ze bij Wim Kan en speelde ze hoofdrollen in musicals. Zingen kon ze als de beste.

Biografie



Naam: Nelly Frijda



Geboren: 4 mei 1936



Beroep: actrice, musicalster, politica



Erelijst: Het Gouden Beeld (1997), ere-Rembrandt (2014)

School en Nelly Frijda is nooit de beste combinatie geweest. Zowel de middelbare school als de Toneelschool bracht ze niet tot een goed einde. "Van de toneelschool werd ik afgegooid. Wegens asociaal gedrag, gebrek aan talent en gebrek aan fantasie. En dat vond ik het ergste, gebrek aan fantasie. Daar heb ik jarenlang onder geleden."

120 euro

Wim Kan zag het talent van Frijda, die toen nog Nelly Wiegel heette, wel. Ze mocht zingen in zijn show. "Ik kon mooi zingen. En ze zochten ook iemand die mooi kon zingen. Dat was een grote eer, bij meneer Kan."

Maar die eer werd niet omgezet in geld, want van de 120 gulden die Kan haar gaf, was nauwelijks van rond te komen.

Haar doorbraak volgde toen ze, naast Johnny Kraaijkamp, een grote rol kreeg in de musical 'Oliver'. "Het was leuk om te doen, maar het was hard werken voor heel weinig geld."

Ma Flodder

Daarna speelde Frijda tal van rollen in musicals, toneelstukken, films en televisieseries. Haar bekendste rol zal altijd die van 'Ma' zijn in de serie 'Familie Flodder' zijn.

"Dat wist ik natuurlijk van te voren. Als dat een succes zou worden, ben je de lul, zou ik bijna zeggen. Maar ik vond het geen reden om het niet te doen. En ik heb het ook heel leuk gevonden, want alles kon."

