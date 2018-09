Deel dit artikel:













Auto botst tegen boom in Middenbeemster: bestuurder bekneld Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

MIDDENBEEMSTER - Een auto is vanochtend op de Middenweg in Middenbeemster tegen een boom geknald. Een ooggetuige meldt dat de man een uur na het ongeluk nog steeds bekneld zit in zijn voertuig.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er waren geen andere auto's bij het ongeval betrokken. De weg is afgesloten voor het verkeer. Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren.