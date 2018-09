Deel dit artikel:













Auto botst tegen boom in Middenbeemster Foto: Politie Purmerend Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

MIDDENBEEMSTER - Een auto is vanochtend op de Middenweg in Middenbeemster tegen een boom geknald. Een ooggetuige meldt dat het slachtoffer bijna twee uur bekneld in zijn auto heeft gezeten.

De hulpdiensten waren massaal aanwezig. De man is inmiddels uit zijn auto bevrijd door de brandweer. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis. Er waren geen andere auto's bij het ongeval betrokken. De weg was lange tijd afgesloten voor het verkeer. Inmiddels is de weg weer vrij.