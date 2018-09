Deel dit artikel:













Auto crasht tegen lantaarnpaal in Haarlem Foto: NieuwsFoto

HAARLEM - Een auto is vannacht op de Schipholweg in Haarlem tegen een lantaarnpaal gebotst. De bestuurder is volgens een omstander meegenomen naar het ziekenhuis.

Het is niet bekend hoe de auto van de weg is geraakt. Op foto's is te zien dat de schade aan het voertuig groot is. De auto is weggesleept door een bergingsdienst. Hoe het met de chauffeur gaat, is niet bekend.