Werken in de Heemskerker Duintuin is therapeutisch

HEEMSKERK - De Duintuin in Heemskerk is niet zomaar een lapje grond waar groenten en fruit worden verbouwd. Behalve dat er geen kunstmatige bestrijdingsstoffen worden gebruikt, wordt het werk gedaan door vrijwilligers. Veel van hen werken er op therapeutische basis.

André Nelis is trots op wat hij heeft bereikt met zijn Duintuin. Hij showt een krop andijvie van een omvang die je in de supermarkt niet meer tegenkomt. Of neem zijn tomaten, 'één van de pronkjuwelen die dezer dagen worden geoogst'.

Samenwerken

"Maar waar ik echt trots op ben", zegt de initiatiefnemer van de Duintuin, "is de manier waarop we hier met al deze mensen samenwerken. We zijn een familie en hebben veel lol. Maar er wordt ook hard gewerkt."

Een van die medewerkers is Ethel. Ze is op de weg terug van een burn-out en oogst op haar knieën in de brandende zon ode sperziebonen. "We hebben ook weleens regen", zegt ze, "dan kun je beter dit weer hebben." Ze zegt baat te hebben van het werk op de Duintuin. "Het geeft me rust en structuur. Het is simpel werk, je hoeft er niet heel erg bij na te denken. Op de één of andere manier heeft dat een goede uitwerking op mij. Ik ben bezig me te laten omscholen. Mede dank zij dit werk ben ik in staat straks weer terug te keren in de maatschappij."

Jouw Noord-Holland

Dit jaar doorkruisen we in 'Jouw Noord-Holland' de provincie op zoek naar duurzame initiatieven en innovaties. Deze maand is het thema 'Natuurlijk gezonde landbouw'. Met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen, radio en tv staat NH Nieuws een week lang volledig in het teken van dit thema. Bekijk hier alle verhalen over 'Natuurlijk gezonde landbouw'.