Burgemeester Amstelveen: "We zorgen dat de Urbanuskerk weer helemaal terug komt"

AMSTELVEEN - Burgemeester Bas Eenhoorn vindt het 'vreselijk' dat het icoon van Amstelveen is afgebrand, maar er klinkt ook een positief geluid. De betrokken organisaties zetten volgens de burgemeester vol in op de wederopbouw van de kerk.

De burgemeester sprak de parochie en wijkorganisaties in een overleg vanmiddag. En in dat overleg klonk een positief geluid, zoals Eenhoorn na afloop vertelde:

De burgemeester leeft mee met de inwoners. "Het is emotioneel wat hier is gebeurd. Kijk, Urbanus (red: het stenen beeld van de geestelijke) is er nog, maar voor de rest is het vreselijk wat er gebeurd is. Het is een icoon voor de stad, voor Amstelveen, voor Bovenkerk."

Eén woning nog onveilig

Eén gezin kan op dit moment nog niet terug naar hun woning, omdat het nog niet veilig is. Volgens de burgemeester gaat het goed met ze en hebben hun woningen geen schade.

"Mijn taak is ervoor te zorgen dat mensen weer een rechte rug hebben", vertelt de burgemeester. "Doorgaan. Om zo te zorgen dat hier straks weer een hele mooie kerk staat."