Zorgen over illegale woningverhuur aan toeristen en arbeiders: 'Straks loopt ons dorp leeg'

EGMOND AAN ZEE - D66 in Bergen luidt de noodklok. Woningen die in Egmond aan Zee te koop staan worden massaal opgekocht door speculanten, die het vervolgens illegaal verhuren aan de grote stroom toeristen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de leefbaarheid van de kustplaats. Wijk aan Zee en Stede Broec kennen het probleem ook en ondernemen actie.

In het afgelopen jaar hebben speculanten vijftig tot honderd woningen in Egmond aan Zee opgekocht en verhuurd aan toeristen. Wellicht een goede investering, maar deze praktijken zijn volgens de Wet ruimtelijke ordening verboden. Een concrete oplossing om deze illegale verhuur te stoppen is er nog niet.

Moeite om woning te vinden

Marcel Halff, fractievoorzitter van D66 in de gemeente Bergen, maakt zich zorgen. Het gevolg van de opgekochte woningen is dat Bergse jongeren geen kans krijgen om in het dorp te blijven wonen. Zij hebben moeite om een huis te vinden. "Ik heb 7,5 jaar ingeschreven gestaan, voordat ik wat vond", aldus een Egmonder. "Dat is best frustrerend."

Halff wil dat de gemeente gaat uitzoeken welke woningen illegaal verhuurd worden. Bovendien pleit hij voor een grondige aanpak van het probleem:

Ook de leefbaarheid van het dorp zou onder druk staan door de woningverhuur aan toeristen. "Als ik boodschappen doe, bestaat de helft van de winkel uit toeristen. Dat is mij te druk", aldus een inwoner. "Geld verdienen is niet het enige waar je bekend om wil staan", vult Halff aan. "Ondernemen en toerisme is niks mis mee, maar er moet wel een goede balans komen."

Stede Broec

Een eindje verderop, in de gemeente Stede Broec, heeft de gemeente voornamelijk te maken met de illegale woningverhuur aan arbeidsmigranten. Ook dat heeft invloed op de huizenvraag binnen de gemeente en op de leefbaarheid.

Om het probleem aan te pakken zijn er een tijd geleden regels en wetten gemaakt die de situatie moeten verbeteren, zo legt wethouder Bas Nootebos uit:

Wijk aan Zee

In Wijk aan Zee kennen ze het opkopen ook. Daar is het probleem nog niet uitzonderlijk groot, maar merkt de gemeente de laatste jaren wel dat het een groeiend fenomeen wordt binnen de gemeentegrenzen. "Veel inwoners hebben het erover", aldus Peter Weel van D66. "En ook op straat wordt de problematiek duidelijk", zo legt hij uit:

De D66 in Wijk aan Zee gaat samen met coalitiepartijen zoeken naar een oplossingen. Iets wat Peter Duin van de Dorpsraad alleen maar kan aanmoedigen. "Laten we alsjeblieft snel werken aan dit onderwerp, want dit kan zo niet langer", vertelt hij aan NH Nieuws.

Sociale voorzieningen

Volgens hem wordt de groep arbeidsmigranten alsmaar groter en kan dat invloed hebben op de sociale voorzieningen: