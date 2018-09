Jong Ajax vermaakt het publiek tegen Helmond Sport

AMSTERDAM - Jong Ajax trakteerde het publiek op De Toekomst op een vermakelijk, zij het eenzijdig duel, dat eindigde in een overwinning op Helmond Sport. De doelpunten kwamen op naam van Dani de Wit die een keer met het hoofd en een keer met zijn voet scoorde. Vaclav Cerny maakte na bijna een jaar blessureleed zijn rentree bij de ploeg van trainer Michael Reiziger en speelde de eerste helft mee.

Trainer Michael Reiziger moest het doen zonder zes spelers die worden gespaard voor het duel van woensdag van Ajax onder 19 tegen AEK Athene in de UEFA Youth League. De aangekondigde rentree van Kasper Dolberg kon niet doorgaan, omdat de jonge Deen last kreeg van een blessure in de knieholte.

Rentree Cerny

Maar de coach kon wel beschikken over Vaclav Cerny, die vorig jaar geblesseerd raakte in het bekerduel met De Dijk en tegen Helmond Sport weer voor het eerst een wedstrijd speelde. Hij liet zich meteen in de eerste minuut zien. Een hakje van hem en een hakje van Dani de Wit zette Dennis Johnsen vrij voor keeper Stijn van Gassel. Alleen zaten de keeper en de paal een wel heel snelle voorsprong in de weg.

1-0 De Wit

Jong Ajax bleef veel druk zetten op Helmond Sport en kreeg via Cerny, Johnsen en Danilo Pereira een aantal kansen. Na een kwartier leidde het overwicht van Ajax tot de 1-0. Johnsen gaf de bal voor bij de tweede paal waar aanvoerder De Wit de bal van dichtbij binnen kon koppen.

Strafschop gemist

Na een klein half uur werd Johnsen in een heupzwaai genomen door Kjell Knops in het strafschopgebied, maar keeper Van Gassel stopte de penalty van Danilo. De kansen voor Jong Ajax bleven zich aaneenrijgen maar de keeper van Helmond Sport speelde de wedstrijd van zijn leven en redde keer op keer. Zijn ploeggenoten kwam slechts zelden op de helft van Ajax, laat staan in de buurt van het doel van Dominik Kotarski.

Tweede goal De Wit

Tien minuten na de rust gaf Teun Bijleveld een mooie assist op aanvoerder Dani de Wit, die van dichtbij zijn tweede doelpunt van de avond aan liet tekenen.

Een kwartier later zette Per Schuurs Danilo vrij voor keeper Van Gassel, maar die verrichtte zijn zoveelste goede redding en voorkwam de panklare 3-0. In de laatste twintig minuten liet Jong Ajax de teugels wat vieren, waardoor Helmond Sport eindelijk ook eens gevaarlijk kon worden. Maar ook Ajax-doelman Kotarski liet zien goede reflexen te hebben en zo eindigde de wedstrijd in 2-0.

Door de derde winstpartij van het seizoen stijgt Jong Ajax naar de zevende plek met tien punten uit vijf duels.

Opstelling Jong Ajax: Kotarski; Bakboord, Schuurs, Pasquali, Bakker; Gravenberch, Bijleveld, De Wit (Solomons/70); Cerny (Thethani/46), Pereira, Johnsen (Schön/84)

Opstelling Helmond Sport: Van Gassel; Zwanen, Meijers, Knops, Poelmans; Swinnen, Koolhof (v.d. Gaag/25), Brusselers; Zeldenrust, Naudts (Muzaqi/71), Snepvangers (Sprangers/61)