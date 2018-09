Deel dit artikel:













Drie personen aangehouden na vechtpartij in Heiloo Foto: Shutterstock

HEILOO - Vanavond heeft een vechtpartij plaatsgevonden in de wijk Termijen in Heiloo. De gemoederen liepen zo hoog op, dat zowel politie als ambulance ter plekke moesten komen. De politie meldt aan NH Nieuws dat zij in ieder geval drie mensen hebben aangehouden.

Op dit moment doet de politie onderzoek naar de toedracht van het incident. Volgens onze mediapartner De Uitkijkpost ontstond er onenigheid tussen een groep mannen. Volgens ooggetuigen zouden hierbij gereedschap en steekwapens zijn gebruikt. Vervolgens zouden één of meerdere daders er met hoge snelheid met een auto vandoor zijn gegaan. Een slachtoffer bleef gewond achter.