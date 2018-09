Deel dit artikel:













Architect keert terug voor restauratie afgebrande kerk: "Het is mijn kindje" Foto: NH Nieuws

HAARLEMMERMEER - Jarenlang was hij dag in, dag uit bezig met de restauratie van de Sint Urbanuskerk in Amstelveen. Afgelopen weekend brandde de kerk af, een heftig moment voor architect Bernard Verheggen. "Toen ik hoorde dat er brand was, kwam ik meteen hier naar toe", zegt hij.

Het was zijn laatste 'project' voor zijn pensioen: de restauratie van de kerk. "Verschrikkelijk", reageert hij als hij de kerk uit komt lopen na een eerste bezoek sinds de brand. "De afgelopen zes jaar ben ik met deze kerk bezig geweest. Het is mijn kindje", vertelt hij. Lees ook: Amstelveen in rouw door grote kerkbrand: "Zoveel mooie en droevige herinneringen hier" Met een team aan experts heeft hij een eerste indruk kunnen krijgen van de schade. "Die is enorm, de gewelven zijn naar beneden gezakt, die liggen op de grond. Dat is echt zonde", zegt hij. Toch is er ook hoop te horen in zijn stem. "De gevels zien er vrij goed uit. We kunnen nog niets met zekerheid zeggen, maar het zou mooi zijn als die gespaard zijn gebleven." Verstevigen

De kerk moet snel verstevigd worden, aangezien er aan het eind van deze week windkracht 5 wordt verwacht. "Anders klapt het", zegt Verheggen. Voor vrijdag wil hij het geregeld hebben. Verheggen zal de restauratie opstarten en dan overdragen. "Ik word ook een dagje ouder. Hoe graag ik het ook zou willen: ik red het niet meer." Miljoenen

Een inschatting van de kosten durft de architect nog niet te maken. "Maar het zal gigantisch zijn", geeft hij aan. "De restauratie kostte al vier miljoen, en dit was minder complex dan de werkzaamheden die nu moeten gebeuren." Lees ook: Amstelveen in actie voor afgebrande kerk: "Het minste wat je kan doen" Eén ding staat als een paal boven water: de kerk moet van de Amstelveners weer in ere worden hersteld. Verschillende inwoners zijn initiatieven gestart om hier aan bij te dragen. Zo startte Monique Venne een crowdfundingsactie.