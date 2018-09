Jochem Myjer voor één dag conducteur op lijn 4 in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Trampassagiers keken vanochtend raar op toen zij lijn 4 binnenstapten. Cabaretier Jochem Myjer nam daar vanochtend plaats als conducteur. Hij controleerde of iedereen wel netjes incheckte en voorzag passagiers van kaartjes en informatie.

Myjer kreeg uitleg van conducteurs Henk en Jacco over zijn nieuwe functie. "Hij heeft een tijdje geoefend met het openen van de deuren met de voetpedaal. Het was leuk om hem op de tram te zien", aldus een woordvoerder van het GVB. Aan de foto's te zien had Myjer het ook erg naar zijn zin. "Hij zou een heel goede, en vooral gezellige conducteur zijn."

De tijdelijke carrièreswitch heeft te maken met de in totaal 36 shows die Myjer vanaf het nieuwe jaar speelt in theater Carré. Ter promotie van de shows is de tram omgetoverd tot 'De drukste tram van Amsterdam'.

Het tramstel rijdt de komende tijd op verschillende lijnen door de stad, weliswaar zonder Jochem Myjer als conducteur.