Farmaciegigant verhuist van Arnhem naar Amsterdam

AMSTERDAM - Farmaciegigant Novartis verhuist zijn Nederlandse kantoor van Arnhem naar Amsterdam. De bijna vierhonderd medewerkers van het Zwitserse bedrijf krijgen de mogelijkheid mee te verhuizen, zo meldt het bedrijf.

Het bedrijf is van plan in de tweede helft van 2019 zijn intrek te nemen in een kantoorgebouw in Amsterdam Zuidoost. Het bedrijf geeft aan voor Amsterdam te kiezen vanwege de nabijheid van belangrijke partners, zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en het Europees geneesmiddelenbureau EMA, dat ook naar Amsterdam komt.

Bovendien zou het oude pand in Arnhem waar Novartis sinds eind jaren zestig gevestigd is niet meer aan de huidige eisen voldoen. Novartis heeft geen productieactiviteiten in Nederland.