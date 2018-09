Simone Kleinsma keert terug in 'Kees en Co'

AMSTERDAM - Actrice Simone Kleinsma komt weer terug op tv als Kees Heistee, in de comedyserie Kees en Co. Dat maakte Albert Verlinde bekend in het radioprogramma 'Evers staat op' op Radio 538.

De sitcom Kees en Co draait om het leven van moeder Kees Heistee en haar gezin. Kleinsma speelde de hoofdrol in de serie die 96 afleveringen lang te zien was tussen 1997 en 2006 op RTL 4.

Het nieuws van Verlinde wordt bevestigd door RTL en Videoland. Wie verder in de cast zit en of er meer bekende gezichten uit de oude serie terugkeren is nog niet duidelijk.

'Is toch geen nieuwtje'

Het bericht dat de populaire serie terug komt op televisie wordt op social media met veel enthousiasme ontvangen. De mannen in de studio bij Radio 538 waren wat minder onder de indruk. Ze reageerde ironisch op het nieuws dat Albert Verlinde bracht: "En dat is jouw nieuwtje? Dat is toch geen nieuwtje man."

Voor wie wel fan is van de comedyserie: wanneer de nieuwe serie uitgezonden gaat worden maakte Verlinden niet bekend, dus tot die tijd blijft het bij meeneuriën met de introtune: