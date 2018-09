Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rentree van Dolberg bij Ajax weer uitgesteld Foto: Pro Shots/Joep Leenen

AMSTERDAM - De rentree van Kasper Dolberg is opnieuw uitgesteld. De Deense spits van Ajax zou vanavond voor het eerst sinds lange tijd weer minuten maken in het duel van Jong Ajax met Helmond Sport. Dolberg kampt nu met klachten in een knieholte.

Als hij vanavond had kunnen spelen zou hij woensdag mogelijk al op de bank hebben gezeten tijdens de wedstrijd van Ajax tegen AEK Athene in de Champions League. Dolberg stond nagenoeg de hele tweede helft van het vorige seizoen aan de kant met een voetblessure. In de voorbereiding op het huidige voetbaljaar liep hij een buikblessure op. Václav Cerny maakt maandagavond wel zijn rentree bij Jong Ajax. Hij stond bijna een jaar aan de kant met een zware knieblessure.