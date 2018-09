Klachten van overlast arbeidsmigranten in Medemblik houden aan

MEDEMBLIK - Sinds het begin van de zomer komen er veel klachten binnen bij de gemeente over overlast van arbeidsmigranten. Het gaat om zes verschillende plekken. Een woordvoerder laat weten dat er in oktober een speciale thema-raadsvergadering wordt ingelast over het onderwerp.

"Het onderwerp staat hoog op onze prioriteitenlijst", zegt een woordvoerder van de gemeente. In de speciale raadsvergadering wordt het beleid uit 2014 geëvalueerd. Ook wordt er gekeken naar de huidige knelpunten en hoe daarmee omgegaan wordt.

Leefbaarheid

In de huidige situatie is het voor investeerders en agrarische bedrijven toegestaan om woningen op te kopen voor huisvesting van migranten. Els van den Bosch (CDA) vreest dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid in de wijk, meldt mediapartner Medemblik Actueel. "Wij willen niet dat vrije koopwoningen in onze dorpen worden weggekaapt door bijvoorbeeld uitzendbureaus om daarin vervolgens arbeidsmigranten te huisvesten."

'Alleen toegestaan in gezinsverband'

In de gemeenten Enkhuizen, Drechterland en Stede Broec is het al langer niet toegestaan om woningen op te kopen voor huisvesting van arbeidsmigranten. "We hebben in onze regeling opgenomen dat je in gezinsverband moet wonen. Als dat niet gebeurt en de buurt ervaart overlast, dan moet er in principe een andere bezetting van de woning komen", aldus wethouder Bart Nootebos van Stede Broec.

In gemeente Hoorn zijn er geen aanwijzingen dat opkopen op grote schaal gebeurt. Een van de regels voor het huisvesten van arbeidsmigranten is dat dergelijke woningen niet binnen 50 meter van elkaar mogen worden gebruikt. De gemeente wil hiermee voorkomen dat een hele straat gebruikt kan worden om meerdere huishouden te huisvesten. ​