Weer vernielingen bij voetbalclub SRC in Schagen Foto: Schagen FM Foto: Schagen FM Foto: Schagen FM Foto: Schagen FM

SCHAGEN - Enkele weken geleden was het ook al raak bij voetbalvereniging SRC en gisterochtend bleken vandalen opnieuw te hebben toegeslagen bij de sportclub in de wijk Groeneweg in Schagen.

Dat meldt onze mediapartner Schagen FM. Vele vrijwilligers moesten de mouwen opstropen om de troep op te ruimen en om de velden weer veilig begaanbaar te maken. Overal lag glas, een fiets was volledig in elkaar getrapt en de ramen van de tribune waren gesloopt. Ook is er geprobeerd om brand te stichten. Voor de voorzitter van de voetbalclub is het een onacceptabele situatie. Er is aangifte gedaan en de camerabeelden worden gedeeld met de politie. Lees ook: Domper na vakantie: vernielingen bij voetbalclub Schagen Twee weken geleden was de voetbalclub ook al het slachtoffer van vernielzucht.