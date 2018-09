Zorgen om verdwijnen recreatieruimte in wooncomplex Sorghvliet

ANDIJK - Het wooncomplex Sorghvliet in Andijk heeft volgens de gemeente zijn langste tijd gehad en daarom wil Medemblik met Omring en Woningstichting Het Grootslag het complex deels slopen, deels renoveren en op die locatie deels nieuwbouw realiseren.

Dat meldt onze mediapartner Medemblik Actueel. Als de gemeenteraad de plannen aanneemt, worden er 41 appartementen van het verzorgingstehuis en 24 jongerenwoningen gesloopt. Daarvoor in de plaats komen, voor senioren en starters, 32 woningen voor beschermd wonen en 32 appartementen voor gemengd wonen.

In opstand

De ouderverenigingen L.S.B.O en de Zonnebloem komen hiertegen in opstand, omdat in deze plannen mogelijk geen ruimte meer is voor een recreatieruimte voor de bewoners van Sorghvliet. Nu maken met grote regelmaat 70 tot 80 personen gebruik van deze ruimte en die moeten straks naar het Dorpshuis in Andijk.

De recreatieruimte wordt volgens de ouderenverenigingen gebruikt voor diverse zaken als biljarten, zanguitvoeringen, ouderengym en kerkdiensten. Op de vrijdagmiddag is er een café en ook de kapper knipt de ouderen er regelmatig.

Voorzitter Gerard Kuin van de L.S.B.O en de Zonnebloem maakt zich zorgen om de plannen. "Het plan voor het nieuwe wooncomplex Sorghvliet is voor veel mensen een brug te ver en ook de maaltijdmogelijkheden worden daardoor zeer beperkt, waardoor de vereenzaming enkel zal toenemen als dit plan zo wordt doorgezet."

Kuin hoopt dat de Woningstichting en Omring samen met de gemeente op zoek gaan naar een oplossing zodat een grote groep mensen een 'echt lief plekje' kunnen krijgen in het nieuwe Sorghvliet in Andijk.