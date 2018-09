Prinsjesdag! VVD-Kamerlid: "Aan de slag met zorgen Noord-Hollanders"

NOORD-HOLLAND - Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD) neemt de zorgen van Noord-Hollanders heel serieus. Ze is zelf afkomstig uit de provincie en belooft aan NH Nieuws met de problemen aan de slag te gaan.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra biedt vandaag zijn koffertje aan bij de Tweede Kamer. Verslaggever Joost Lammers is met ons eigen koffertje gevuld met Noord-Hollandse wensen naar Den Haag getrokken om het daar aan te bieden.

"Ze vragen niet zoveel"

Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz van de VVD nam het koffertje in ontvangst en bekeek de video-boodschappen over onder meer het lerarentekort, geluidsoverlast van snelwegen en de bereikbaarheid van de Noordkop. "Het zijn terechte zorgen. Volgens mij vragen deze mensen niet zoveel", zegt ze als de zeven oproepen uit de hele provincie bekijkt.

In het bijzonder is ze geraakt door het verhaal van de autistische Laura uit Haarlem die door 'ingewikkelde' landelijke en gemeentelijke regelingen vaker thuis moet blijven. "Dat raakt me enorm", reageert Yesilgöz.

Aan de slag

Of ze alle problemen kan oplossen kan ze niet beloven, maar ze belooft wel overal naar te gaan kijken. "Het is heel terecht wat zij hier aankaarten. Wij moeten gewoon kijken hoe we dit kunnen aanpakken. Ik ga hier mee aan de slag."

