Ruimte voor 460.000 nieuwe woningen in Metropoolregio

NOORD-HOLLAND - In de Metropoolregio Amsterdam is de komende decennia ruimte voor zo'n 460.000 nieuwe woningen. Dat blijkt uit de vernieuwde Monitor Plancapaciteit MRA 2018 van de provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam.

Daarmee is er voldoende ruimte om aan de woningbehoefte van ongeveer 230.000 woningen in 2040 te voldoen.

Om alleen al de groei van de huishoudens op te vangen, zijn tot 2025 per jaar minstens 12.300 woningen nodig. Dat aantal zal hoger moeten zijn om de spanning op de woningmarkt af te laten nemen en het woningtekort te verkleinen. Daarom mikt de Metropoolregio op 15.000 woningen per jaar.

Amsterdam

Met name in Amsterdam neemt het aantal mogelijke bouwlocaties toe, vooral na 2030. Ook in de rest van de regio stijgt dat aantal bijna overal, met uitzondering van de deelregio Almere-Lelystad. Daar is momenteel al veel ruimte om te bouwen.