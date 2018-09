Westfriese Tafel helpt 'eenzame' boeren

ENKHUIZEN - Steeds meer boeren sluiten zich aan bij de Westfriese Tafel om zo hun product in de markt te zetten. Mirjam Bus, voorzitter en tevens boerin, ziet dat het de boeren naamsbekendheid oplevert. "Dankzij de tafel kunnen mensen producten uit eigen streek proeven en beleven. Uiteindelijk gaan ze het ook zelf kopen in de winkel."

Dankzij de Westfriese Tafel zijn steeds meer Westfriese producten zoals aardappelen, kip, kaas maar ook bier, bekend bij de burgers. "Het is een openlucht restaurant waar uitsluitend met Westfriese producten wordt gekookt. De burger kan dus proeven wat er zo al van Westfriese bodem komt", vertelt Mirjam Bus.

Streekproducten promoten

Het idee voor de tafel is een aantal jaren geleden ontstaan en had als doel om de boeren te helpen om hun product ook in hun eigen regio op de kaart te zetten. "Boeren zijn toch veel op het land aan het werk en hebben niet echt veel tijd om ook naamsbekendheid te genereren."

De tafel staat symbool voor het project, maar is ook echt een plek waar mensen dus met elkaar aan tafel gaan en kunnen genieten van gerechten die van lokale producten zijn bereid. "Je ziet echt dat mensen heel enthousiast reageren en dat het eten nog beter smaakt als ze horen waar het vandaan komt."