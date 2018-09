Bibliotheek bood 50.000 euro voor Kunstencentrum Velsen

IJMUIDEN - Bibliotheek Velsen had met 50.000 euro het meeste geld over voor het failliet gegane Kunstencentrum Velsen.

Dit blijkt volgens het IJmuider Courant uit het eerste faillissementsverslag van curator Michel Moeijes.

De biedingen liepen uiteen van 8.000 tot 50.000 euro. De komenden tijd worden verdere onderzoeken in de afwikkeling van het faillissement afgerond. Zo wordt uitgezocht wie er eigenaar is van de concepten van de dansschool, wordt gekeken of de boekhouding op orde is en wordt onderzocht of het bestuur juist heeft gehandeld.

Lees ook: Bibliotheek Velsen neemt Kunstencentrum Velsen over

De gemeente Velsen schiet de door het Kunstencentrum Velsen gemaakte kosten in de periode tussen het uitstel van betaling en het faillissement voor. Mocht het goedkoper uitvallen dan gedacht, dan krijgt de gemeente het geld terug.