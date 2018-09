Deel dit artikel:













Josemir Poulino in training voor Ben Bril Memorial Foto: NH Sport

AMSTERDAM - Bokser Josemir Poulino is in voorbereiding op zijn volgende gevecht. Bij de sportschool komt hij aan op een vouwfiets, niet echt cool voor een bokser. "Ik doe wat ik wil doen, motherfucker", is zijn commentaar op die constatering.

Poulino hoopt op 15 oktober zijn Nederlandse titel te kunnen verdedigen op de Ben Bril Memorial in theater Carré in Amsterdam. In de voorbereiding daarop is hij flink in de weer met krachttraining, samen met zijn trainingsmaatje Talita Aartsen, die ook zijn traingsschema's verzorgt. Lees ook: Bokser Poulino: "De storm is over"