VOC-handbalsters moeten bouwen: "Titel is onrealistisch"

AMSTERDAM - Afgelopen weekeinde ging de eredivisie handbal voor vrouwen weer van start en het Amsterdamse VOC nam het op tegen VZV uit 't Veld. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 41-25. De trainers van de Noord-Hollandse clubs hebben de doelstellingen voor komend seizoen al klaarliggen.

Ricardo Clarijs, trainer van VOC, zag een aantal belanrijke speelsters vertrekken en weet wat hem nu te doen staat. "We moeten gaan bouwen", aldus de 28-jarige coach. "Anders dan de vorige twee seizoenen, waar we vanaf het begin af aan een van de favorieten waren. Ik denk dat dat nu wat minder het geval is. Als je nu kijkt naar een Quintus of Dalfsen, zijn die wel nog één of twee stappen verder. Dus dan is de titel onrealistisch. Veel belangrijker is het om het team echt te zien groeien qua spel."

VZV

Rolf Schulte, die dit seizoen aan zijn nieuwe avontuur bij VZV is begonnen, is ambitieus. De ploeg uit 't Veld speelde vorig seizoen nog in de onderste regionen, maar gaat nu proberen om aansluiting te zoeken bij de top-vier. "Onze doelstelling is om in de achtervolging te gaan op de grote vier. Hoe dicht we er boven op zitten, zien we aan het eind van de rit dan wel."

