BEVERWIJK - De vorige week in Beverwijk vermist geraakte Anja (52) is weer terecht. Dat meldt de politie.

Ze is gezond in Beverwijk teruggevonden. Waar ze in de tussentijd is geweest, zegt de politie niet.

Anja, die ook wel bekend staat als Mathilde, werd donderdag voor het laatst gezien.