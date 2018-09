Haarlemse start-up wint internationale prijs

HAARLEM - Het Haarlemse bedrijf Asperitas, dat technologie ontwikkelt voor datacenters, heeft bij de Global Game Changers Awards een prijs gewonnen in de categorie 'start-ups'.

Bij die awards vallen bedrijven in de prijzen die bijdragen aan het halen van de UN Global Goals. Dat zijn 17 doelstellingen die in 2030 gehaald moeten zijn en gaan onder meer over het klimaat en economische groei. De competitie is in het leven geroepen door de Schotse krant The Herald en Innovators Magazine.

Energiebesparing

Sinds 2014 werkt Asperitas aan een koelsysteem dat ervoor zorgt dat datacenters hun energieverbruik halveren en de vrijgekomen warmte kunnen omzetten in heet water voor externe partijen. Verschillende organisaties in Europa maken al gebruik van het systeem.