Stakende agenten laten 'waarschuwing' achter bij gedumpte auto

WIJK AAN ZEE - Stakende agenten zijn vorige week in Wijk aan Zee wel heel coulant geweest. Onder de ruitenwissers van een duidelijk gedumpte auto is een 'waarschuwing' achtergelaten met de melding dat de politie nu eens "niet moeilijk" doet.

Dat bericht onze mediaparter Bic-News. Toch is het de vraag of zo'n mededeling bij deze auto wel zinvol is. Het kenteken van de, aan de stickers te zien Poolse, auto is namelijk weggehaald en er zit een grote barst in de voorruit.

De politie wenst de eigenaar "een prettige dag" en diegene wordt opgeroepen een foto te maken met de bon, om zodoende aan te geven dat hij of zij de politieacties steunt. Of dat ook daadwerkelijk zal gebeuren, is maar de vraag.