Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Arnhemmer probeert in te breken bij strandpaviljoen Zandvoort Foto: Shutterstock

ZANDVOORT - Een 55-jarige man uit Arnhem heeft gisterochtend geprobeerd in te breken bij een strandpaviljoen in Zandvoort. Hij is aangehouden.

Er werd na de melding bij de politie een signalement verspreid. Al gauw kon de Arnhemmer op het Badhuisplein in Zandvoort worden aangehouden. Hij is vervolgens naar het politiebureau gebracht. De politie doet onderzoek naar de inbraakpoging. Hierbij zijn diverse bewijzen gevonden.