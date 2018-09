Josephkerk Alkmaar wordt appartementencomplex: "Dit was onvermijdelijk"

ALKMAAR - In de Sint Josephkerk in Alkmaar worden vanaf 2019 nieuwe appartementen gebouwd. Dat laat het bestuur van de kerk weten in een persbericht.

De reden om de kerk te verkopen aan projectontwikkelaar Vink Bouw was een teruggelopen kerkbezoek, steeds minder vrijwilligers en hoge onderhoudskosten bij een structureel financieel tekort. Ook zijn er twee andere grote kerken in Alkmaar die ook bezoekers trekken.

Tot juli 2019 zijn er nog vieringen in de kerk, maar na die periode wordt de verbouwing in gang gezet. Er worden zeven appartementen in gerealiseerd. Het bestuur van de kerk heeft in de onderhandelingen nog kunnen afdwingen dat er een devotiekapel in het gebouw blijft als plaats voor 'bezinning' en ter herinnering aan het parochieleven.

Lees ook: Boze parochianen in verzet tegen sluiting Alkmaarse Josephkerk

Gerard Vreeker, koster van de monumentale kerk in Alkmaar, vindt het besluit erg jammer, maar 'onvermijdelijk'. Vorig jaar verzette hij zich nog fel en probeerde de kerk open te houden. Nu ziet hij in dat het bestuur geen andere keuze had. "Ik ben blij dat de buitenkant van de kerk in tact blijft en dat het christusbeeld voor de het gebouw ook blijft staan", aldus Vreeker.