Man (33) uit Vogelenzang gooit met meubilair in café Foto: Shutterstock

ZANDVOORT - Een 33-jarige man uit Vogelenzang is gisteravond door het lint gegaan in een café aan de Haltestraat in Zandvoort. Hij mishandelde daarop een personeelslid van het café en smeet met het meubilair.

De man bleek een bezoeker te zijn van het café, maar hij had veel te diep in het glaasje gekeken. Nadat de politie rond 21.00 uur een melding van mishandeling had binnenkregen, zijn er agenten naar het café gegaan. De man is aangehouden en moest mee naar het politiebureau.