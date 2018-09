Brieven gedumpt in bosjes: PostNL start onderzoek naar bezorger

PURMEREND - Een bezorger van PostNL wordt ervan beschuldigd twee tassen met brieven te hebben gedumpt in Purmerend. Het bedrijf heeft de bezorger op non-actief gesteld en is een onderzoek naar het voorval gestart.

Een verslaggever van mediapartner Regio Purmerend zag hoe de bezorger zaterdag uit de struiken kwam in de wijk Weidevenne. In de bosjes werden vervolgens twee tassen vol met opengescheurde enveloppen aangetroffen.

PostNL laat aan NH Nieuws weten in gesprek te gaan met de werknemer. "Totdat alles duidelijk is, werkt hij niet. Zodra we een beeld hebben van wat er is gebeurd, volgen gepaste maatregelen." Het bedrijf heeft geen indicatie dat er al langer brieven worden gedumpt in het gebied.

Excuusbrief

De brieven zijn weer in handen van PostNL en worden opnieuw gesorteerd. Een teamleider zal de post, samen met een excuusbrief, persoonlijk komen langsbrengen bij de geadresseerden.