Nederlandse studente wint wereldkampioenschap met hightech ligfiets

AMSTERDAM - Wielrenster Lieke de Cock heeft in de Nevadawoestijn het wereldkampioenschap snelfietsen gewonnen. Dat deed ze in de VeloX 8 van het Human Power Team, een aerodynamische hightech ligfiets die studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Technische Universiteit (TU) Delft ontwierpen. De eveneens Nederlandse Jennifer Breet werd tweede.

De sporters deden met het team mee aan de World Human Powered Speed Challenge. Dat is een internationale competitie waarin topsporters op aerodynamische fietsen strijden om de hoogste snelheid.

Olympische atleten

"Onze atleten Lieke de Cock en Jennifer Breet zijn door studenten van VU Amsterdam getraind als echte Olympische atleten met individuele trainingsschema's, speciale voeding en zelfs virtual reality-ervaringen", vertelt Stephanie Wiechers, student van de TU Delft en teamleider.

Aerodynamische kap

Dat was echter niet genoeg. Luchtweerstand was de belangrijkste uitdaging en daarom probeerden studenten van de TU Delft de ligfiets zo aerodynamisch en klein mogelijk te maken. Zo ontwikkelden zij een speciale kap die om het lichaam van de atleet ontworpen is. Daarbij maakten ze gebruik van 3D-scans in een lab van de TU.