Haarlems koor met demente zangers nu ook in andere plaatsen

HAARLEM - Het Haarlemse initiatief om met demente zangers een koor te vormen krijgt navolging in Bergen, Leiden en het Brabantse Bladel. Samen met geoefende zangers, professionele muzikanten en een dirigent, ondervinden de ouderen met dementie hoe het is om er toch nog bij te horen.

Het idee is afkomstig van Erik Zwiers, die ook het boek Zolang ik er ben heeft geschreven waarvoor hij mensen met dementie op de voet volgt.

Het Haarlemse Participatiekoor, zoals het project is genoemd, voerde vorig jaar vlak rondom Pasen delen van de Matthäus Passion op. Het was een groot succes en uit het hele land kwamen verzoeken om ook in andere regio's dergelijke concerten op te voeren.

In de week voor Pasen volgend jaar zullen de vier Participatiekoren de passieconcerten houden.