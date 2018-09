Katten in stromende regen in kooitje gedumpt op straat

HEERHUGOWAARD - Een dierenkliniek aan de Middenweg in Heerhugowaard heeft afgelopen zaterdag twee gedumpte katten voor de deur gevonden. De twee Ragdolls zaten opgesloten in een kooitje en waren compleet natgeregend.

Een toevallige voorbijganger ontdekte die ochtend rond 06.00 uur de doorweekte diertjes in de kooi. Zij werden opgehaald door een dierenambulance, die constateerde dat de beesten een slechtverzorgde vacht hadden. Inmiddels zijn ze behandeld in het asiel. Het gaat naar omstandigheden goed met ze.

Lees ook: Zes kittens en moederpoes gedumpt bij tankstation

De dierenpolitie is op de hoogte van de gevonden poezen en is een onderzoek gestart. Ze zijn op zoek naar de eigenaar van de dieren of mensen die meer weten. Het dumpen van katten is - ook bij een dierenkliniek - een misdrijf en dus strafbaar. Mensen die iets hebben gezien, kunnen contact opnemen met 0900-8844.