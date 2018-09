Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gezelligheid en veel eten op de Pure Buren markt in Hilversum Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Lekker eten, altijd stralend weer en vooral heel veel gezelligheid. Dat is waar het om gaat bij de Pure Buren markt in Hilversum. Afgelopen weekend was de Gijsbrecht weer afgeladen vol met mensen die een kijkje kwamen nemen.

Van jong tot oud: er is voor ieder wat wils. "We zijn er ieder jaar weer bij", zegt een van de markbezoekers tegen NH Gooi. Een eigenaar van een marktkraampje roept mensen dan ook op om bij de volgend editie aanwezig te zijn. "Als je nog op in je luie stoel zit, kom volgende keer naar de markt toe. Bekijk hierboven een sfeervideo van de Pure Buren markt in Hilversum.