Spaanse scheidsrechter tijdens Champions League-duel Ajax

AMSTERDAM - Carlos del Cerro is door de UEFA aangewezen als scheidsrechter voor het Champions League-duel tussen Ajax en AEK van komende woensdag. Hij wordt geassisteerd door zijn landgenoten Juan Yuste en Roberto Alonso.

De Spaanse arbiter maakt woensdag zijn debuut in de groepsfase van de Champions League, maar heeft al wel voorrondewedstrijden gefloten. Vorig jaar floot hij de wedstrijd tussen OSG Nice en de Amsterdammers in de voorrondes van het toernooi. Die confrontatie eindigde in een 1-1 gelijkspel en Del Cerro trok zeven gele kaarten. Afgelopen weekend floot de leidsman het duel tussen Real Sociedad en FC Barcelona (1-2) in de Spaanse competitie.

De wedstrijd tussen Ajax en de Griekse tegenstander begint woensdag om 18.55 uur. Het is de eerste van de zes wedstrijden in de groepsfase van het miljoenenbal. Naast AEK Athene speelt Ajax ook nog tegen Bayern München en Benfica.