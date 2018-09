De Peiling: Minder middelbare scholieren gepest

NOORD-HOLLAND - Het aantal kinderen dat wordt gepest op middelbare scholen is afgenomen ten opzichte van twee jaar geleden. Op basisscholen is het aantal gepeste kinderen gelijk gebleven.

Geweldige prestatie

Minister Slob van Onderwijs noemt de daling van het aantal pestslachtoffers op middelbare scholen 'een geweldige prestatie van leerkrachten, leerlingen en ouders'. Pesten kwam in 2012 hoog op de agenda te staan, toen drie jongeren kort na elkaar een einde aan hun leven maakten omdat ze werden gepest. Sindsdien zijn scholen verplicht om pestgedrag aan te pakken met een anti-pestbeleid en een aanspreekpunt waar leerlingen en ouders terecht kunnen.

Basisschool daalt niet

In de cijfers van de minister valt op dat het pestgedrag op basisscholen niet daalt. Gemiddeld worden op de basisschool per klas nog steeds 2 kinderen gepest. Op middelbare scholen werd in 2014 nog 11 procent van de leerlingen procent gepest. In 2016 was dat 8 procent. Nu is dat gedaald naar 5 procent.

Niet uit te bannen

"Ieder kind dat gepest wordt, is er één te veel", zegt onderwijsminister Arie Slob tegen het Algemeen Dagblad. "We moeten onverminderd alert zijn, zorgen dat kinderen er gewoon bij horen en niet buitengesloten worden." Slob gelooft niet dat pesten helemaal uitgebannen kan worden. "In een wereld waar de gebrokenheid op allerlei manieren zichtbaar is, zeg ik met mijn christelijke achtergrond, denk ik niet dat het ooit tot nul zal komen. Al moet dat wel onze inzet zijn. We zijn op de goede weg."

Wat werkt?

Wat is jouw ervaring met pestgedrag? Welke aanpak werkt het beste? Slachtoffers weerbaar maken of pestkoppen keihard aanpakken?

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.