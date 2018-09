Beate Garrone donderdag opgebaard in eigen ijssalon in Haarlem

HAARLEM - De overleden populaire ijsmaakster Beate Garrone ligt donderdag een aantal uren opgebaard in haar ijszaak Garrone in de Grote Houtstraat. Klanten kunnen tussen 15.00 uur 's middags en 19.00 uur 's avonds afscheid van haar nemen.

Zoon Allessandro legt uit: "Mama is nu thuis en donderdag wordt ze naar de zaak gebracht. Dat doen we voor mama. Zo kan ze er nog één keer zijn. En we doen het voor de klanten, want ze was zo geliefd."

Het opmerkelijke afscheidstafereel is niet bedoeld als condoleance, benadrukt de familie.

Een dag later is een eucharistieviering in de Katholieke Basiliek Sint Bavo om 12.00 uur. Om 14.30 uur vrijdagmiddag vindt de begrafenis van Beate plaats op de Algemene Begraafplaats in Heemstede. Na de begrafenis is er een bijeenkomst in restaurant landgoed Bloemendaal. Daar is ook de mogelijkheid voor condoleance. "Iedereen is hier welkom", aldus Allessandro.

Eerder maakte NH Nieuws deze reportage in de ijszaak: