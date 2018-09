Ook Cerny maakt maandagavond rentree bij Jong Ajax

AMSTERDAM - Naast Kasper Dolberg gaat ook Vaclav Cerny maandagavond minuten maken voor Jong Ajax. Dat bevestigt Erik ten Hag maandagochtend op de site van de Amsterdammers.

De twintigjarige aanvaller is er lange tijd uit geweest door een gescheurde kruisband, maar is nu dus weer op de weg terug. Maandagavond, wanneer Jong Ajax om 20.00 uur aftrapt tegen Helmond Sport, gaat de Tsjech na maandenlang revalideren weer minuten maken, zegt Ten Hag, die ook Kasper Dolberg terug ziet keren.

"Vaclav heeft heel lang niet gespeeld. Kasper natuurlijk ook heel lang niet. Het is ontzettend goed voor hen, maar ook voor het team, dat ze terug gaan keren en weer een vervolgstap gaan zetten in dat revalidatietraject en dat is eerst minuten maken in Jong Ajax. Je ziet ook, nu ze weer mogen gaan spelen, dat het iets doet met die spelers. Daar kijken ze echt naar uit."

Eerste elftal

Wanneer ze weer gaan aansluiten in het eerste elftal van de Amsterdammers, is nog niet bekend. "Wij doen dat heel zorgvuldig. Het hangt er natuurlijk vanaf hoe zij uit zo'n wedstrijd komen. Dan hebben we uiteraard een plan en gaan we kijken wat de vervolgstappen zijn. We hebben heel veel wedstrijden in een kort tijdsbestek en dan heb je dus iedereen in de kleedkamer keihard nodig."