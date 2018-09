Vlucht naar Londen populairst bij reizigers vanaf Schiphol

SCHIPHOL - Met ruim 1.000 vluchten was de route naar London Heathrow deze zomer het populairst onder reizigers die het vliegtuig vanaf Schiphol pakten. Dat meldt claimbureau AirHelp.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Verder waren München en Dublin deze afgelopen vakantieperiode in trek. De vliegroute naar Lissabon heeft de 'eer' de meest vertraagde route te zijn vanaf Amsterdam

De Ierse hoofdstad Dublin is niet alleen als bestemming in trek. De luchthaven is ook populair voor overstappende passagiers naar de Verenigde Staten. Dublin Airport is samen met Shannon, in het westen van Ierland, de enige Europese luchthaven waar een zogenaamde preclearance is. Bij zo'n behandeling gaat de reiziger al door de Amerikaanse paspoortcontrole en komt dan als binnenlandse passagier aan in de Verenigde Staten.

Lees ook: NS zet vol in op treinreizen van vier uur tussen Amsterdam en Berlijn

Ook Schiphol is in onderhandeling met de VS over preclearance voor vluchten naar Amerika. Aankomen als binnenlandse passagier betekent dat er geen lange wachttijden meer bij de paspoortcontrole in de VS zijn. Volgens Schiphol is de VS de populairste intercontinentale vakantiebestemming met wekelijk zo'n 75.000 reizigers.

Top 10

De top tien populairste routes vanaf Schiphol waren volgens AirHelp, naast London Heathrow, Dublin en München, Barcelona Airport, Copenhagen Kastrup, Paris Charles de Gaulle, Manchester International, Frankfurt International, Zürich en London Gatwick.

Vanaf Schiphol hadden de vluchten naar Lissabon het vaakst vertraging. De grootste kans op vertragingen liep je deze zomer op een vrijdag. Desondanks was de drukste dag van de zomervakantie volgens AirHelpeen maandag 16 juli, anders dan Schiphol eerder voorspelde. De luchthaven had 30 juli als drukste dag aangekondigd.