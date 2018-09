Vrouw (20) die beviel in vliegtuig nog steeds niet thuis

HEERHUGOWAARD - Mary Rose (20), die bijna drie weken geleden beviel aan boord van een vliegtuig, is nog steeds niet thuis. Juridische rompslomp houdt haar voorlopig aan de grond genageld in een vreemd land: "Er komt een eind aan mijn geduld", aldus haar gefrustreerde vriend.

"Ze is gegijzeld, iedereen wacht op elkaar, de ambassade van de Filipijnen wacht op de immigratiedienst van Hongkong, die op zijn beurt weer wacht op de luchtvaartmaatschappij, en zo blijf je bezig", vertelt Erik Kok uit Heerhugowaard. Al weken probeert hij zijn vriendin en hun pasgeboren zoon Skylar Henry Cathro naar de Filipijnen te krijgen, vooralsnog met weinig succes.

Het probleem ligt bij de geboorteakte. In een paspoort moet een geboorteplaats worden opgegeven en dat blijkt een hele opgave als je in een vliegtuig bent geboren. "De vliegtuigmaatschappij moet doorgeven waar het vliegtuig exact vloog ten tijde van de bevalling. Dat was in ons geval vermoedelijk ergens in het luchtruim van China, maar je krijgt niet zomaar de Chinese nationaliteit. Het is waarschijnlijker dat onze zoon een Hongkongs paspoort krijgt", aldus Erik.

Opvangtehuis

Mary Rose verblijft momenteel in een opvangtehuis voor Filipijnse mensen die hebben gewerkt in Hongkong. De moeder en baby maken het ondanks het eenzame verblijf in een vreemd land goed: "Met de baby gaat het heel goed, hij heeft zijn oogjes open. Met Mary Rose gaat het ook goed, deze hele ervaring maakt haar volwassen. Ze redt het maar mooi wel eventjes, alleen met de baby in een vreemd land. Ze leert dat ze moet staan voor zichzelf."

Als de kleine spruit eindelijk in het bezit is van een geboorteakte ligt er nog een andere probleem op de loer: de ziekenhuisnota van bijna 10 duizend euro. "De Filipijnse ambassade zei: 'Don't worry about it', maar of dat betekent dat het geregeld is, of dat ik me er even niet mee bezig moet houden is me niet duidelijk", aldus Erik.

Hij vervolgt: "Het liefst zou ik er zelf naar toe vliegen en zeggen 'jullie kunnen niks', maar wij westerlingen zijn ook te ongeduldig. Het werkt daar nu eenmaal anders dan hier. Morgen gaat Mary Rose weer naar de immigratiedienst."

De orkaan Mangkhut, die afgelopen weekend over Hongkong trok en een spoor van verwoesting achterliet, heeft ze volgens haar vriend overigens goed gemerkt. "Ze mocht twee dagen het opvanghuis niet uit. De deur was gebarricadeerd en de ramen verplicht gesloten. Ook was er tijdelijk geen water beschikbaar, maar wel drinkwater." Inmiddels is ze veilig.