Lange file op A1 bij Muiderberg door ongeluk

MUIDERBERG - Door een ongeluk op de A1 bij Muiderberg in de richting van Amsterdam is een lange file ontstaan. Het verkeer moet rekening houden van een vertraging van bijna een half uur.

Op dit moment staat er nog een rij van bijna 13 kilometer. Door het ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren.

Het ging vanochtend niet alleen fout op de A1 in de richting van Amsterdam. Ook op de A10 rondom de hoofdstad waren er flinke files en op de A9 bij Holendrecht was er een ongeluk. Hierdoor ging er een rijstrook dicht. Inmiddels is daar de weg vrij.