Organisatie Swim to Fight Cancer 'waanzinnig blij' met opgehaalde bedrag

HAARLEM - De organisatie van Swim to Fight Cancer in Haarlem is 'waanzinnig blij' met het opgehaalde geldbedrag van meer dan 480.000 euro. "Ik geniet van dit resultaat", zegt Marielle van Meerwijk bij NH Radio.

Gisteren doken meer dan 750 deelnemers de gracht van Haarlem in om te zwemmen voor kankeronderzoek. Van Meerwijk wil alle heldhaftige zwemmers die in het koude water sprongen bij NH Radio nogmaals bedanken. "Maar ook de 320 vrijwilligers die gisteren keihard hebben gewerkt om alles in goede banen te leiden."

De organisatie hoop dat het geldbedrag aankomende dagen nog oploopt tot de vijf ton. "Dan staan we te juichen", aldus Van Meerwijk. Al het geld gaat naar het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam dat onderzoek doet naar kanker.

Afgelopen weekend was de tweede editie van het evenement. De organisatie verwacht over twee jaar opnieuw een editie te organiseren, maar er wordt gekeken of er volgend jaar opnieuw een Swim to Fight Cancer georganiseerd kan worden.

Mensen kunnen nog steeds geld doneren op de website van het evenement.